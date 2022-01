La definizione e la soluzione di: Sorge ai piedi del vulcano spento di Roccamonfina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TEANO

Significato/Curiosità : Sorge ai piedi del vulcano spento di Roccamonfina

Casale (Carinola) (categoria Frazioni di Carinola) frazione del comune di Carinola dista circa 25 km dal capoluogo di provincia, Caserta. Il borgo Sorge alle pendici ovest del vulcano spento di Roccamonfina. La ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con sorge; piedi; vulcano; spento; roccamonfina; Vi sorge la casa natale di Beethoven; Si dice del sorge re e del tramontare di un corpo celeste in congiunzione astronomica con il Sole; Quando sorge regna l incertezza; sorge nti di acqua; Lasciare a piedi la costa; Tengono caldi i piedi ; I piedi latini con due sillabe brevi e una lunga; Le truppe a piedi come gli alpini e i bersaglieri; Cola dal vulcano in eruzione; Vi si trova il vulcano Arenal; Un isola greca formata dall eruzione di un vulcano ; Bocca di vulcano ; Colorate di grigio spento ; Quello spento non fuma; Ha spento 10 candeline; Un vulcano ormai spento nello Stato di Washington; Cerca nelle Definizioni