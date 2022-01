La definizione e la soluzione di: Lo sono certi fuochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FATUI

Significato/Curiosità : Lo sono certi fuochi

Pirotecnica comprendeva l'utilizzo dei fuochi colorati. Nel 1785 Claude Louis Berthollet introdusse l'uso del clorato di potassio nella miscela dei fuochi, cosa che permise ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; certi; fuochi; Possono essere a contatto; sono tuberi farinosi e zuccherini; Ve ne sono di morali; sono uguali... nel ritardo; Violaceo... come certi nasi; Un esperto che viene consultato in certi processi; Ortaggi che ci ricordano certi nasi; Un salottino di certi caffè; di potassio: si usa per preparare fuochi d'artificio; La regione dell'India che dà nome a spediali fuochi ; In mezzo ai fuochi ; Si festeggia il 1° gennaio con fuochi d'artificio; Cerca nelle Definizioni