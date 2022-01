La definizione e la soluzione di: È sempre... sulla cresta dell onda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NATANTE

Significato/Curiosità : e sempre... sulla cresta dell onda

La cresta dell'onda La cresta dell'onda (Bleeding Edge) è l'ottavo romanzo pubblicato da Thomas Pynchon, apparso negli USA il 17 settembre 2013; l'edizione in italiano è del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

La cresta dell'onda La cresta dell'onda (Bleeding Edge) è l'ottavo romanzo pubblicato da Thomas Pynchon, apparso negli USA il 17 settembre 2013; l'edizione in italiano è del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022