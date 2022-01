La definizione e la soluzione di: Romanzo di Saverio Strati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LA TEDA

Significato/Curiosità : Romanzo di Saverio Strati

Saverio Strati su Saverio Strati Strati, Saverio, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Giuseppe Antonio Camerino, Strati, Saverio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con romanzo; saverio; strati; Il Brown autore del romanzo Il Codice da Vinci; L ultimo romanzo di Italo Calvino; Un romanzo di DeLillo; Evelyn: scrisse il romanzo Il caro estinto; Con gli Orazi in un'opera di saverio Mercadante; Francesco saverio __, storico statista; È di Santa Venere in un romanzo di saverio Strati; saverio , celebre operista; Le mettono i magistrati ; Associazione che raggruppa i magistrati ; Magistrati dell antica Sparta; Ha per capitale amministrati va Yamoussoukro; Cerca nelle Definizioni