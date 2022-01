La definizione e la soluzione di: Ricorda il mare tra le Spitzbergen e la Novaja Zemlja. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARENTS

Significato/Curiosità : Ricorda il mare tra le Spitzbergen e la Novaja Zemlja

Concezione storica di Bailly (sezione Il metodo di Bailly e la filologia) all'arcipelago delle Novaja Zemlja e all'isola di Spitzbergen (anche perché Atlantide era un'isola). Bailly procedette quindi identificando il popolo degli Atlantidei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con ricorda; mare; spitzbergen; novaja; zemlja; ricorda no i principali avvenimenti della vita di Cristo e della Madonna; Ortaggi che ci ricorda no certi nasi; La città ucraina ricorda ta per un terribile incidente nucleare; La ricorda lo storico; Calmare , rabbonire; Un mollusco nell insalata di mare ; Il mare sciallo francese che difese Verdun; Nasce dagli Urali e si getta nel mare di Barents; Cerca nelle Definizioni