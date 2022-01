La definizione e la soluzione di: Rapace africano dal volo assai caratteristico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : FALCO GIOCOLIERE

Significato/Curiosità : Rapace africano dal volo assai caratteristico

Accipiter nisus (categoria Fauna africana) gli consentono un agile volo controllato nel folto dei boschi e permettono di distinguerlo agevolmente dal gheppio (piccolo Rapace con ali lunghe e appuntite) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

