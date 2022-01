La definizione e la soluzione di: Quantità che aggiunta alla differenza dà il minuendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SOTTRAENDO

Significato/Curiosità : Quantita che aggiunta alla differenza da il minuendo

Sottrazione (reindirizzamento da differenza) naturali n ed m, il primo detto minuendo ed il secondo sottraendo, si dice differenza il numero naturale d, se esiste, che aggiunto ad m dà come somma n. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

