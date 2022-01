La definizione e la soluzione di: Piccolo bastoncino usato per scrivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GESSETTO

Significato/Curiosità : Piccolo bastoncino usato per scrivere

Scuola di cera di colore scuro (cerae codicilli o pugillares); per scrivere si usava un bastoncino (stilus o graphium) con un'estremità a punta ed un'altra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con piccolo; bastoncino; usato; scrivere; Un piccolo gruppo razziale che conserva propri costumi e propria lingua; Vive in un piccolo centro; piccolo ... di carattere; piccolo uccello canoro comune in Europa; Un bastoncino di pane; bastoncino cosmetico; Il metodo usato da Socrate per indurre gli interlocutori a rivelare i loro pensieri; Pianta dalla quale si estrae un succo usato come amaro, eupeptico e purgante; Il cilindro usato dagli imbianchini; Strumento usato per misurare la velocità delle navi; Dotata... di strumenti per scrivere ; Era usato anticamente per scrivere ; Foglietti su cui scrivere note; scrivere un dossier approfondito su qualcuno; Cerca nelle Definizioni