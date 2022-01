La definizione e la soluzione di: Parte variabile del discorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SOSTANTIVO

Significato/Curiosità : Parte variabile del discorso

Pronome posto del nome"; talvolta indicato anche come sostituente) è una Parte variabile del discorso che svolge le seguenti funzioni: sostituire una Parte del testo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con parte; variabile; discorso; Una parte del tetto; Fanno parte dei tailleur; Fa parte della Cina; Apparte nenti a te; Continuo, invariabile ; Nei mutui può essere variabile o fisso; Fiume la cui portata è molto variabile ; Un obiettivo a focale variabile per cineprese; Parte del discorso che indica genere e numero; Un discorso tra sé e sé... a teatro; Parte del discorso ; discorso in lode di qualcuno; Cerca nelle Definizioni