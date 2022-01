La definizione e la soluzione di: Oggetti fatti con una lega di rame e zinco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTTONAME

Significato/Curiosità : Oggetti fatti con una lega di rame e zinco

Oricalco (sezione Riferimenti nella cultura di massa) «rame della montagna») è un particolare tipo di ottone, molto utilizzato in numismatica. Si tratta di una lega col 90% di rame e il 10% di zinco. Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

