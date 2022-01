La definizione e la soluzione di: Occupa Stati altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INVASORE

Significato/Curiosità : Occupa Stati altrui

Alessitimia l'incapacità sia di riconoscere sia di descrivere verbalmente i propri Stati emotivi e quelli altrui. Tale condizione è stata individuata e descritta per la prima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con occupa; stati; altrui; Con i Sassoni occupa rono la Britannia; S occupa di turismo; Come l hotel con tutte le camere occupa te; Che occupa no un posto più elevato; Vi è custodita la riserva aurea degli stati Uniti; Il Trump ex- presidente degli stati Uniti; La sigla della Comunità degli stati Indipendenti; Attestati che rendono... ragionieri; Intromissione nelle decisioni altrui ; Si toglie quando conclude una visita a casa altrui ; Ossequioso alla volontà altrui ; L influenza esercitata su decisioni altrui facendo valere il proprio prestigio; Cerca nelle Definizioni