La definizione e la soluzione di: Misura le variazioni di densità dell atmosfera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AEROMETRO

Significato/Curiosità : Misura le variazioni di densita dell atmosfera

atmosfera terrestre alta poco più di 10 m. Tale valore è adottato come definizione dell'unità di Misura della pressione chiamata atmosfera. Pressione e densità diminuiscono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

