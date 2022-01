La definizione e la soluzione di: È indispensabile alla fotocopiatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONER

Significato/Curiosità : e indispensabile alla fotocopiatrice

fotocopiatrice La fotocopiatrice, o fotocopiatore, è una macchina in grado di effettuare copie di documenti per mezzo di tecniche ottiche o fotografiche. Le copie ottenute ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

