La definizione e la soluzione di: Un gruppo di aziende che creano un monopolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRUST

Significato/Curiosità : Un gruppo di aziende che creano un monopolio

Multinazionale (reindirizzamento da Azienda multinazionale) continenti e che può anche avere una sede, un "cuore" in una sola nazione ma senza che vi siano per questo precise identità o vincoli nazionali. Le aziende multinazionali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con gruppo; aziende; creano; monopolio; Il gruppo canoro con Mick Jagger; gruppo di lingue parlate in Africa; Un piccolo gruppo razziale che conserva propri costumi e propria lingua; Il gruppo di Abbey Road; Vorrebbero sfruttarle le aziende che si alleano; Si può lanciare sulle aziende quotate; Riduce gli utili delle aziende ; Una sigla per le aziende ; Si creano ... sottolineando; creano grattacapi giocosi; Batuffoli che si creano sulle stoffe per usura; Le polveri che si creano quando qualcosa brucia; Vende generi di monopolio ; Generi di monopolio ; monopolio industriale; Cerca nelle Definizioni