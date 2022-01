La definizione e la soluzione di: Frutti che hanno un duro guscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOCI

Significato/Curiosità : Frutti che hanno un duro guscio

Frutta secca brasiliana). Anacardio (Anacardium sp.), senza guscio, tostato Arachide (Arachis hypogaea), con e senza guscio, tostata Castagna Secca (Castanea sativa) Mandorla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

