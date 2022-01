La definizione e la soluzione di: Un fresco tessuto per camicie estive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LINO

Significato/Curiosità : Un fresco tessuto per camicie estive

Piqué (tessuto) picché) è un tessuto di cotone con piccoli motivi in rilievo, rombi, quadrati, puntolini, generalmente bianco. tessuto composto, necessita per l'armatura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con fresco; tessuto; camicie; estive; Un tipo di formaggio fresco ; Un fresco contorno; Se è caldo... è fresco ; fresco e giovane... come un vino; tessuto di lana grezza; Che ha l aspetto di un pregiato tessuto ; Un liscio tessuto di cotone per le fodere; Il... tessuto più duro; Certe camicie li hanno di ricambio; Faticare molto: __ sette camicie ; Concludono le maniche lunghe di camicie e maglie; Un tessuto per camicie pesanti; Le vacanze estive ; Mese delle ferie estive per eccellenza in Italia; Venditori di grosse cucurbitacee estive ; Possono essere domenicali, festive , lampo..; Cerca nelle Definizioni