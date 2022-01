La definizione e la soluzione di: Donne da favola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FATE

Significato/Curiosità : Donne da favola

La favola di Natale prigionia che le compose nello stesso periodo della stesura della favola. Nel maggio 2008 la favola è andata in scena al Teatro Verdi di Busseto in occasione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con donne; favola; Monte greco... che è vietato alle donne ; Treccia arrotolata delle donne di un tempo; Nobildonne titolate; L ampia veste indossata dalle donne indiane; Trasformano la fola in favola ; Il cantautore italiano che ha in repertorio Come una favola ; Il cantautore che ha in repertorio Come una favola ; L'insegnamento alla fine della favola ; Cerca nelle Definizioni