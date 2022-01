La definizione e la soluzione di: Corda per ormeggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOMENA

Significato/Curiosità : Corda per ormeggi

Enlil credeva fosse stato costruito da Enlil stesso ed era considerato la "Corda di ormeggio" del cielo e della terra. Si credeva che lui stesso fosse così santo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

