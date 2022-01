La definizione e la soluzione di: Cassa con le maniglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BAULE

Significato/Curiosità : Cassa con le maniglie

Bara (reindirizzamento da Cassa da morto) La Cassa con il cadavere al suo interno, una volta chiusa e coperta, prende in genere il nome di feretro. La disposizione del defunto nella Cassa da morto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con cassa; maniglie; Lavora incassa ndo; La somma incassa ta; Fondo di cassa ; Lo strumento con la cassa e il rullante; Ha una o due maniglie ; Lega per maniglie e trombe; Venditore di maniglie e targhe; Lega per maniglie e rubinetti; Cerca nelle Definizioni