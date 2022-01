La definizione e la soluzione di: Astuccio utilizzato da chi cuce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGORAIO

Altre definizioni con astuccio; utilizzato; cuce; Un astuccio del soldato; L'astuccio ... degli occhiali; astuccio per sarti; Un astuccio per matite; Circuito elettronico utilizzato per lidentificazione di alcuni animali; Il suo legno è utilizzato per la costruzione di molti strumenti musicali; Materiale utilizzato per vasi, piatti, tazze; Il gas utilizzato nelle lettere luminose; Fa avanzare la stoffa sotto l ago che cuce ; Quel di ferro... non cuce ; cuce giacche e pantaloni; Prima taglia e poi cuce ;