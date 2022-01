La definizione e la soluzione di: Quelle bianche sembrano più lunghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOTTI

Significato/Curiosità : Quelle bianche sembrano piu lunghe

Selene descritta come una bella donna con il viso pallido, che indossa lunghe vesti fluide bianche o argentate e che reca sulla testa una luna crescente e in mano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

