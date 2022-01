La definizione e la soluzione di: Prolungata immersione in acqua della biancheria da lavare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMMOLLO

Altre definizioni con prolungata; immersione; acqua; della; biancheria; lavare; Sfortuna prolungata ; Frullatore a immersione ; Stanno a lungo in immersione ; La respirazione prima dell'immersione ; Il galleggiante che indica un uomo in immersione ; La cintura d acqua del castello; Uccello comune presso le rive dei corsi d acqua ; Ha l acqua intorno; Un componente dell acqua ; Il Johnson della serie Saranno famosi; L Edwin della missione Apollo 11; I fenomeni che modella no le rocce; Un prodotto della torchiatura; Toglie le pieghe alla biancheria ; Ornano la biancheria più fine; Noto marchio di biancheria ; Mobili per la biancheria ; Si indossano per lavare i piatti; Vi s immerge lo straccio per lavare per terra; Il gruppo montuoso delle tre cime del lavare do; Le tre di lavare do; Cerca nelle Definizioni