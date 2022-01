La definizione e la soluzione di: La percentuale che l editore paga all autore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROYALTY

Significato/Curiosità : La percentuale che l editore paga all autore

Società Italiana degli Autori ed Editori sostenendo che la mia paga di attore doveva comprendere anche il compenso dovuto all’autore". Fonte: Eduardo De Filippo, "Tricot, Molise e la Siae", in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Altre definizioni con percentuale; editore; paga; autore; percentuale di casi di una malattia in un campione; Una percentuale la esprime alle urne; Si può esprimere sia in gradi che in percentuale ; La percentuale di chi non lascia nulla a te; Un editore ; Li cerca l’editore ; È un'intimazione del creditore ; L'invenduto dell'editore ; __ sull altro: paga mento cash; La paga l acquirente; Senso di appaga mento dopo aver mangiato; Ottenuto paga ndo; Il Brown autore del romanzo Il Codice da Vinci; Diego __, l illustre pittore spagnolo del 600 autore de Las Meninas; Lo Smith autore popolare di romanzi d avventura; Il Daniele cantautore de Le cose in comune; Cerca nelle Definizioni