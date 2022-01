La definizione e la soluzione di: Mata __: fu fucilata come spia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : HARI

Significato/Curiosità : Mata __: fu fucilata come spia

Vincennes rivoluzionario francese Mirabeau. Nei suoi fossati fu fucilata il 15 ottobre 1917 la famosa spia Mata Hari. Sainte-Chapelle di Vincennes, edificio religioso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

