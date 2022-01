La definizione e la soluzione di: Si effettua con un ferro caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STIRATURA

Significato/Curiosità : Si effettua con un ferro caldo

Acciaio (reindirizzamento da ferro di palude) mercato. Il carbonio si presenta esclusivamente sotto forma di cementite o carburo di ferro. Gli acciai sono leghe sempre plastiche a caldo, cioè fucinabili ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Altre definizioni con effettua; ferro; caldo; Generalmente la si effettua di piacere; Si effettua prima di salpare; Furto effettua to con abilità in un luogo affollato; Nella pallacanestro si effettua no quelli liberi; Carrozza ferro viaria semovente; Il nome di Braccio di ferro ; Quel di ferro ... non cuce; Pigmento contenente ferro che trasporta l ossigeno nel sangue; Si dice di caldo torrido; Se è caldo ... è fresco; Si definiscono così gli animali a sangue caldo ; Vento caldo che soffia da Sud-Est; Cerca nelle Definizioni