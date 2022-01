La definizione e la soluzione di: Si dice di una persona robusta e resistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROCCIA

Significato/Curiosità : Si dice di una persona robusta e resistente

Alessandro Magno (reindirizzamento da Alessandro di Macedonia) evidenze. Alessandro non era dotato di un fisico particolarmente avvenente: era piuttosto basso, tozzo e di corporatura robusta. Era mancino ed era affetto da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

