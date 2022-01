La definizione e la soluzione di: Si dànno per argomento di discussione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TEMI

Significato/Curiosità : Si danno per argomento di discussione

danno Fomento, vedi danno (rapper). Un danno è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

