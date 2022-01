La definizione e la soluzione di: Assistette all umiliazione di Enrico IV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : MATILDE DI CANOSSA

Significato/Curiosità : Assistette all umiliazione di Enrico IV

Papa Gregorio VII (reindirizzamento da Ildebrando di Soana) inediti, con Enrico che arrivò a destituire Gregorio e quest'ultimo a rispondere scomunicandolo. Emblematica la cosiddetta "umiliazione di Canossa" con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

