La definizione e la soluzione di: Albero d alto fusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONTANO

Palo alto stai cercando altri significati, vedi Palo alto (disambigua). Palo alto (nome spagnolo che significa Albero alto) è una città di 61 200 abitanti degli Stati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

albero somigliante all acacia; Un albero dai fiori molto odorosi; Gigantesco albero americano; L albero di Natale; Atleta che mira sempre più in alto ; È gustoso al salto ; Portati più in alto ; Dissolve lo smalto ; Albero d alto fusto ; La pianta il cui fusto sotterraneo ha odore di pepe; Ha un fusto nodoso; fusto di colonna tra la base e il capitello;