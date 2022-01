La definizione e la soluzione di: Yes, we__ diceva Obama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAN

Significato/Curiosità : Yes, we__ diceva Obama

Jon Favreau (politico) (categoria Membri dell'amministrazione Obama) presidenziali: fu lui infatti ad ideare lo slogan del Presidente Yes We Can. Arrivato alla Casa Bianca, Obama gli assegnò l'incarico ufficiale di Capo-Speechwriter ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

