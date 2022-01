La definizione e la soluzione di: Una portata come l insalata di riso o il vitello tonnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PIATTO FREDDO

Significato/Curiosità : Una portata come l insalata di riso o il vitello tonnato

Cucina milanese (categoria Collegamento interprogetto a una categoria di Wikimedia Commons presente ma assente su Wikidata) milanese, involtini di vitello alla milanese, vitello tonnato, scaloppine di vitello al marsala o al prezzemolo, piccata di vitello al prezzemolo, pulpet ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con portata; come; insalata; riso; vitello; tonnato; Piatto di portata ; La guarnizione della portata ; _ di portata = vassoio; Borsa portata tra spalla e fianco opposto: a __; Tale è l uomo come animale; Un verbo come rivedere; Scure come l inchiostro; I mammiferi come gli ornitorinchi e le echidne; insalata violacea, c è quello di Treviso e Verona; Si porta in tavola con I insalata ; Serve per tenere insieme l insalata russa; Si porta... con l insalata ; Vengono cercate per riso lvere un problema; Sorriso o risata maliziosa; riso rto, resuscitato; La polpetta di riso fritta della cucina romana; La fettina di vitello cotta ai ferri...alla francese; È detta vitello marino; Lo era il vitello d oro per gli Ebrei; Piatto catanzarese a base di carne di vitello ; Insaporiscono il vitello tonnato ; Non possono mancare nei piatti di vitello tonnato ; Cerca nelle Definizioni