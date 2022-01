La definizione e la soluzione di: Sconta una lunga reclusione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GALEOTTO

Significato/Curiosità : Sconta una lunga reclusione

reclusione Disambiguazione – Se stai cercando la forma di ascesi, vedi reclusione (religione). La reclusione o carcerazione è la privazione della libertà personale mediante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

