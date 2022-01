La definizione e la soluzione di: I registi delle feste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ORGANIZZATORI

Significato/Curiosità : I registi delle feste

Shana feste Shana feste (Los Angeles, 28 agosto 1975) è una regista e sceneggiatrice statunitense. Gli ostacoli del cuore (The Greatest) (2009) Country Strong (2010) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con registi; delle; feste; L Howard fra i registi ; Premia attori e registi ; Un Martin fra i registi ; L’Almodóvar fra i registi ; La città delle 4 Giornate; La più eterogenea delle vivande; Il responso delle stelle; Gli idiomi delle regioni; Per ogni cane è un modo di far le feste ; feste religiose con fiera; In linguaggio desueto, i doni durante le feste ; Solenni feste ggiamenti; Cerca nelle Definizioni