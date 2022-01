La definizione e la soluzione di: La posizione che ci differenzia dagli scimpanzé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERETTA

Significato/Curiosità : La posizione che ci differenzia dagli scimpanze

Pan paniscus (reindirizzamento da Scimpanzé pigmeo) storicamente noto anche come scimpanzé pigmeo o scimpanzé nano, è un primate della famiglia degli ominidi, insieme allo scimpanzé comune (Pan troglodytes) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

