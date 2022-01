La definizione e la soluzione di: L ode propria di un grande poeta greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PINDARICA

Significato/Curiosità : L ode propria di un grande poeta greco

Ode della gelosia (fr. 31 Voigt) sovrapponibilità del v. 1 con l'incipit dell'ode di Saffo segnala con grande evidenza il rapporto con il modello greco. Ma già al v. 2 Catullo se ne distacca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Allontanamento forzato dalla propria patria; Ha diritto ad un bene espropria to; La propria quota messa a disposizione per una iniziativa; Rischiarare con la propria luce; grande gabbia per uccelli; Il più grande porto d Europa; grande città dell Austria; grande pittore fiammingo; Il Torquato poeta ; Il grande poeta dell Iliade; Il Walt poeta di Canto di me stesso; II... per il poeta Belli; Il nome greco di Marte; Storico greco ; Il cognome d arte di Elena greco ; Monte greco ... che è vietato alle donne;