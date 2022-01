La definizione e la soluzione di: Forma una coltre con i fiocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NEVE

Significato/Curiosità : Forma una coltre con i fiocchi

Neve (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) 1986. I cristalli non erano "fiocchi" dendritici nel senso comune del termine, ma piuttosto semplici piastre esagonali prismatiche. La neve si Forma nell'alta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con forma; coltre; fiocchi; Tre a tre forma no le stagioni; Sbriciolare il forma ggio; forma ggio veneto; In mezzo allo sforma to; Forma una soffice coltre ; Forma una soffice coltre ; Una pioggia con i fiocchi ; Imbiancato... coi fiocchi ; Il dittongo in fiocchi ; I suoi fiocchi per Jeanie erano un cartone animato; Cerca nelle Definizioni