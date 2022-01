La definizione e la soluzione di: Un esercizio per avventori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BAR

Significato/Curiosità : Un esercizio per avventori

Fraschetta (categoria Locali per la ristorazione) all'esterno del locale, agli eventuali avventori. Differente da queste due tipologie è la trattoria che è un esercizio pubblico, prevalentemente di tipo popolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

