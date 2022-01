La definizione e la soluzione di: Albero somigliante all acacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROBINIA

Significato/Curiosità : Albero somigliante all acacia

Fabaceae lenticchia (Lens culinaris), la cicerchia (Lathyrus sativus) e alberi come la mimosa (acacia), Albero di giuda (Cercis siliquastrum), la robinia (Robinia pseudoacacia) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con albero; somigliante; acacia; Un albero dai fiori molto odorosi; Gigantesco albero americano; L albero di Natale; Un organismo come una pianta o un albero ; Per nulla somigliante ; Ciò che è simile, somigliante ; Simile, somigliante ; E' perfettamente somigliante ; L'albero simile all'acacia i cui fiori attirano le api; E’ gustoso quello d'acacia ; E' pregiato quello di acacia ; Assomiglia all'acacia ; Cerca nelle Definizioni