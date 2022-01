La definizione e la soluzione di: Li affrontano i testimoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : INTERROGATORI

Significato/Curiosità : Li affrontano i testimoni

Omosessualità (sezione testimoni di Geova) considerate dal loro movimento un comportamento non cristiano. Secondo i testimoni, i cristiani dovrebbero trattare tutti con rispetto al di là del loro orientamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con affrontano; testimoni; Si affrontano in guerra; Si affrontano con i guanti; Uno sport in cui si affrontano le rapide; affrontano Satana con l'aiuto della fede; Polipropilene di cui fu testimoni al Gino Bramieri; Lo si prova con testimoni ; Come i testimoni ... che hanno visto; Una sua testimoni anza è la Porta di Ishtar; Cerca nelle Definizioni