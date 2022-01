La definizione e la soluzione di: Se è universale si prende tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EREDE

Significato/Curiosità : Se e universale si prende tutto

Altre definizioni con universale; prende; tutto; Quello universale permette a tutti di votare; Un dipinto come il giudizio universale di Michelangelo; Una chiave universale ; Quello universale è venduto per piante da casa; Si prende scappando; S impugna per prende re; Chi le prende va in vacanza; Chi vi sale prende pugni; Deteriora tutto ; Il primo mese tutto estivo; Dotare di tutto ciò che è necessario; Non del tutto esatti; Cerca nelle Definizioni