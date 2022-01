La definizione e la soluzione di: Sanno riparare apparecchi riceventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : RADIOTECNICI

Significato/Curiosità : Sanno riparare apparecchi riceventi

Episodi de I Simpson (ventunesima stagione) della bolletta della luce troppo cara Homer decide di staccare tutti gli apparecchi elettrici per risparmiare, ma Lisa lo convince a passare a energie rinnovabili ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 gennaio 2022

Altre definizioni con sanno; riparare; apparecchi; riceventi; Non sanno mai essere seri; sanno come riparare strumenti di precisione; I bimbi che gattonano non lo sanno ancora fare; Dante lo definì il maestro di color che sanno ; Sanno come riparare strumenti di precisione; Come lo studente che deve riparare ; Si alza per riparare il collo; riparare una falla; apparecchi atura per lo studio di particelle elementari; apparecchi o per comunicare tra motociclisti; apparecchi o grazie al quale si ricava il peso molecolare di un composto liquido; apparecchi o cardiaco che si applica in casi di gravi aritmie; Cerca nelle Definizioni