Soluzione 6 lettere : URANIO

Significato/Curiosità : L elemento per l atomica

Elementi per numero atomico degli elementi chimici ordinati per numero atomico colorati in funzione del tipo. È riportato anche il nome, il simbolo, il gruppo, la massa atomica e lo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 gennaio 2022

Altre definizioni con elemento; atomica; Un elemento della morsa; Un elemento dell arredo; elemento radioattivo che si può... impoverire; elemento chimico presente in molti dentifrici; Anagramma di sconti che è una parte anatomica ; L'atomica interpretata da Charlize Theron nel 2017; Città giapponese della 2° bomba atomica ; Il fumo dell'atomica ; Cerca nelle Definizioni