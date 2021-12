La definizione e la soluzione di: Si usa per aromatizzare tè e caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GINSENG

Significato/Curiosità : Si usa per aromatizzare te e caffe

Bocconotto (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) Fino a quell'epoca si aggiungeva al ripieno anche un chicco di caffè, a ricordo del caffè messo inizialmente e per aromatizzare il ripieno. Secondo altri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con aromatizzare; caffè; Lo usano gli arabi per aromatizzare il caffè; La canzonettista dei caffè concerto d un tempo; Fa d un caffè un cappuccino; Un salottino di certi caffè ; Chi beve il caffè amaro, non lo mette; Cerca nelle Definizioni