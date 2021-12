La definizione e la soluzione di: Uno studioso di insetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ENTOMOLOGO

Significato/Curiosità : Uno studioso di insetti

Insecta (reindirizzamento da insetti) biodiversità degli insetti è in diminuzione. Gli insetti devono il loro nome alla struttura metamerica del corpo. La metameria degli insetti è di tipo eteronomo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con studioso; insetti; Uno studioso come Émile Durkheim o Max Weber; Lo studioso di DNA; Il Tesla studioso serbo in campo elettromagnetico; studioso esperto sull autore dell Iliade; Come le piante che si nutrono di insetti ; Muoversi come una massa di insetti volanti; Sterminava gli insetti ; insetti che invadono;