La definizione e la soluzione di: Uno strato di neve o di fitta nebbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLTRE

Significato/Curiosità : Uno strato di neve o di fitta nebbia

Altre definizioni con strato; neve; fitta; nebbia; Ha un amministrato re delegato; strato di malta; strato di ghiaccio; Operazione che consiste nel ricoprire i metalli di uno strato lucido; Chi lo monta ha le gomme da neve ; Quello di neve ha il naso di carota; Si mettono sulle gomme per viaggiare sulla neve ; Una casa di neve ; Spessa, fitta ; La chiede chi non accetta una sconfitta ; Ricorda una sconfitta italiana subita nel 1917; Una soffitta , un sottotetto; La cantano Cochi e Renato: nebbia in __; Fenomeno di opacità visiva dovuto a nebbia o fumo; nebbia che annerisce; Sparire come nebbia ; Cerca nelle Definizioni