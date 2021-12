La definizione e la soluzione di: In testa all aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AE

Significato/Curiosità : In testa all aereo

aereo da caccia L'aereo da caccia, detto semplicemente caccia, è un tipo di aereo militare progettato per dare la caccia e quindi distruggere in volo gli aerei nemici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Un colpetto sulla testa ; Attesta ti che rendono... ragionieri; Una testa ta di moda femminile; In testa per proteggere i capelli... o asciugarli; Così è detto un lungo volo aereo senza scalo; Si consulta sempre prima di partire in aereo ; Strumento che indica la velocità verticale dell aereo ; Si allacciano in auto e in aereo : cinture di __;