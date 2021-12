La definizione e la soluzione di: La terza città dell Austria dopo Vienna e Graz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LINZ

Significato/Curiosità : La terza citta dell Austria dopo Vienna e Graz

Vienna Leopoldau Vienna è gemellata con le seguenti città: Nel 1979 Vienna era la terza città sede dell'ONU dopo New York e Ginevra. In più Vienna è sede di numerose ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

