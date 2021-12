La definizione e la soluzione di: La teoria matematica con set e aggregati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INSIEMISTICA

Significato/Curiosità : La teoria matematica con set e aggregati

teoria degli insiemi La teoria degli insiemi è una teoria matematica posta ai fondamenti della matematica stessa, collocandosi nell'ambito della logica matematica. Prima della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

