La definizione e la soluzione di: Tecnologia a banda larga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ADSL

Significato/Curiosità : Tecnologia a banda larga

banda larga La locuzione banda larga (dal termine inglese broadband), nel campo delle telecomunicazioni e informatica, indica generalmente la trasmissione e ricezione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Film di Michele Placido sulla famigerata banda della Magliana; Quartiere di Roma con una famosa banda ; Un pezzo per banda ; La banda con i mitra; Allarga ti dal calore; È larga nella linea ADSL; Via lunga e larga ; Somiglia alla linguina ma è più larga ;