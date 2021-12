La definizione e la soluzione di: Stabilimento meccanico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OFFICINA

Significato/Curiosità : Stabilimento meccanico

Stabilimenti meccanici di Pozzuoli Cesare e Duilio; lo Stabilimento divenne la maggiore fabbrica di cannoni in Italia. All'inizio del novecento alla lavorazione meccanica venne abbinata quella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

